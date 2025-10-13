ETV Bharat / international

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ, 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ,20 ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ, 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ,20 ਜ਼ਖ਼ਮੀ (ANI)
By ANI

Published : October 13, 2025 at 7:02 AM IST

ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ (ਅਮਰੀਕਾ): ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਤੜਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੇਂਟ ਹੇਲੇਨਾ ਟਾਪੂ 'ਤੇ 7 ਡਾ. ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਵਿਲੀਜ਼ ਬਾਰ ਐਂਡ ਗਰਿੱਲ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਡਿਪਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਬਾਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨੇੜਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ ਸਨ।

'ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ'

ਬਿਊਫੋਰਟ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਉਹ ਸੇਂਟ ਹੇਲੇਨਾ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਬਿਊਫੋਰਟ ਕਾਉਂਟੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (EMS) ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ।'

'ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ'

ਸ਼ੈਰਿਫ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਚਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਊਫੋਰਟ ਕਾਉਂਟੀ ਕੋਰੋਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ।

"ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਰਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਨ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖੇਤਰ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬਿਊਫੋਰਟ ਕਾਉਂਟੀ ਈਐਮਐਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ।-" ਬਿਊਫੋਰਟ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ਼ ਦਫ਼ਤਰ

'ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ'

ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 843-255-3418 'ਤੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਮਾਸਟਰ ਸਾਰਜੈਂਟ ਡੰਕਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ 843-524-2777 'ਤੇ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਸਪੈਚ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਮਨਾਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ P3 ਟਿਪਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ, tipsbft.com 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ, ਜਾਂ 844-TIPS-BFT (844-847-7238) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬਿਊਫੋਰਟ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟੌਪਰਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ANI)

