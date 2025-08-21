ETV Bharat / international

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ FBI ਦੀ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਔਰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ - CINDY RODRIGUEZ SINGH

ਸਿੰਡੀ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ FBI ਦੀ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਔਰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ (IANS)
ਨਿਊਯਾਰਕ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੰਡੀ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ। ਸਿੰਡੀ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ

ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਾਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਿੰਡੀ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਸਿੰਘ (40 ਸਾਲ) ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 2023 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ।"

2,50,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ ਇਨਾਮ

ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੰਡੀ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੰਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ $2,50,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

2022 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਭਾਰਤ

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਸਿੰਡੀ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਫਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੈਵਿਕ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੌਤੇਲੇ ਪਿਤਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ।

2023 ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੰਡੀ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋਏਲ ਅਲਵਾਰੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 2022 ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਵੱਲੋਂ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ 'ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੱਜਣ' ਅਤੇ '10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ' ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

