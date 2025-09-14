ETV Bharat / international

ਬੋਇੰਗ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ: FAA ਨੇ 'ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ' ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

FAA ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਬੋਇੰਗ ਤੋਂ 3.1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (27.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ AI-171 ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ AI-171 ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 14, 2025 at 10:01 AM IST

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਬੋਇੰਗ, ਜੋ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਫੈਡਰਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FAA) ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ 3.1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (27.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਾਸਕਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਜੈੱਟਲਾਈਨਰ ਦੀ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਲੱਗ ਪੈਨਲ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

FAA ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਓਰੇਗਨ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਲਾਸਕਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਬੋਇੰਗ 737 ਮੈਕਸ 9 ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ - ਜਿਸਨੂੰ ਡੋਰ ਪਲੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਦਾ ਫਟਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 171 ਯਾਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਛੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਾਰਿਆ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਬੋਇੰਗ ਉਦੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 787 ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 270 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

FAA ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਲੱਗ ਦੇ ਫਟਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। FAA ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

ਸੈਂਕੜੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ

FAA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਰੈਂਟਨ ਵਿੱਚ ਬੋਇੰਗ ਦੀ 737 ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚਿਟਾ, ਕੈਨਸਾਸ ਵਿੱਚ ਬੋਇੰਗ ਦੇ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਪਿਰਿਟ ਏਅਰੋਸਿਸਟਮ ਦੀ 737 ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ FAA ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਇੰਗ ਨੇ ਹਵਾਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ FAA ਨੂੰ ਦੋ ਅਯੋਗ ਜਹਾਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

FAA ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ODA ਬੋਇੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਬੋਇੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ODA ਯੂਨਿਟ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਬੋਇੰਗ 737-MAX ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਇੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ODA ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਲਾਗੂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ

FAA ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਇੰਗ ਕੋਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 17-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਇੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ FAA ਦੁਆਰਾ ਬੇਅਸਰ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਆਡਿਟ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਲੱਗ ਫਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੋਇੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ FAA ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਲੱਗ ਹਾਦਸੇ 'ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।"

MAX ਸੰਸਕਰਣ ਬਣਿਆ ਸਿਰ ਦਰਦ

ਬੋਇੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ 737 ਜਹਾਜ਼ ਦਾ MAX ਸੰਸਕਰਣ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ 2018 ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 2019 ਵਿੱਚ ਇਥੋਪੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 346 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬੋਇੰਗ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਕਰੈਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MAX ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।

