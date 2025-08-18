ETV Bharat / international

ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹ 'ਆਈਐਸ' ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਖੁਦਾਈ - IRAQ MASS GRAVE EXCAVATION

ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ (IS) ਨੇ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਅੱਧੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਸੀ।

IRAQ MASS GRAVE EXCAVATION
ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹ 'ਆਈਐਸ' ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਖੁਦਾਈ (Rudaw TV via AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : August 18, 2025 at 3:15 PM IST

3 Min Read

ਇਰਬਿਲਡ: ਇਰਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ, ਇਰਾਕ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਸੁਲ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਲ-ਖਫਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਕਹੋਲ ਸਾਈਟ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਰਾਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।

ਸ਼ਹੀਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰ ਖੁਦਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਹਿਮਦ ਕੁਸੈ ਅਲ-ਅਸਾਦੀ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੀਨਵੇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਬਦੁਲਕਾਦਿਰ ਅਲ-ਦਾਖਿਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਖਸਫਾ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੋਸੁਲ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡੀਐਨਏ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਲ-ਅਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੀਐਨਏ ਡੇਟਾਬੇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਖੁਦਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਲਫਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਵਿਸਫੋਟ ਕੀਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਸਾਫਾ "ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਾਈਟ" ਸੀ। ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ, ਆਈਐਸ ਨੇ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਅੱਧੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਯਜ਼ੀਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਰਾਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਸੁਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕੁਰਦਿਸ਼ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰੱਕਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਸਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ।

ਆਈਐਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਸਮਰਥਿਤ ਅਤੇ ਕੁਰਦਿਸ਼-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਘੌਜ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਘੌਜ਼ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਟੁਕੜਾ ਸੀ। ਰਬਾਹ ਨੂਰੀ ਅਤੀਆਹ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜਿਸਨੇ ਨੀਨਵੇਹ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਏਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਰਾਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਸਫਾ "ਆਧੁਨਿਕ ਇਰਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰ" ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਲ-ਅਸਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੀਯਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਸਫਾ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 70% ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਇਰਾਕੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਲ-ਅਸਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਐਸ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।" ਅਤੀਯਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਆਈਐਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਨਵੇਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੌਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਸਫਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਸਿੰਜਾਰ ਦੇ ਯਜ਼ੀਦੀ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲ ਅਫਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।

ਇਰਬਿਲਡ: ਇਰਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ, ਇਰਾਕ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਸੁਲ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਲ-ਖਫਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਕਹੋਲ ਸਾਈਟ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਰਾਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।

ਸ਼ਹੀਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰ ਖੁਦਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਹਿਮਦ ਕੁਸੈ ਅਲ-ਅਸਾਦੀ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੀਨਵੇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਬਦੁਲਕਾਦਿਰ ਅਲ-ਦਾਖਿਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਖਸਫਾ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੋਸੁਲ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡੀਐਨਏ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਲ-ਅਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡੀਐਨਏ ਡੇਟਾਬੇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਖੁਦਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਲਫਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਵਿਸਫੋਟ ਕੀਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਸਾਫਾ "ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਾਈਟ" ਸੀ। ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ, ਆਈਐਸ ਨੇ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਅੱਧੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਯਜ਼ੀਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਰਾਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਸੁਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕੁਰਦਿਸ਼ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰੱਕਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਸਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ।

ਆਈਐਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਸਮਰਥਿਤ ਅਤੇ ਕੁਰਦਿਸ਼-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਘੌਜ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਘੌਜ਼ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਟੁਕੜਾ ਸੀ। ਰਬਾਹ ਨੂਰੀ ਅਤੀਆਹ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜਿਸਨੇ ਨੀਨਵੇਹ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੇ ਏਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਰਾਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਸਫਾ "ਆਧੁਨਿਕ ਇਰਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰ" ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਲ-ਅਸਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੀਯਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਸਫਾ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 70% ਮਨੁੱਖੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਇਰਾਕੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਲ-ਅਸਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਐਸ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।" ਅਤੀਯਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਆਈਐਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਨਵੇਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੌਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਸਫਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਸਿੰਜਾਰ ਦੇ ਯਜ਼ੀਦੀ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲ ਅਫਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ISLAMIC STATEMASS GRAVEਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਕਬਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈIRAQ MASS GRAVE EXCAVATION

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਪਤਾ

ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਗ ਆਸਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਜਾਣੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੀਂ ਉਮਰ

Hug ਜਾਂ Kiss? Meta AI ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਨ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.