ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਿਰ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਭੇਜੀ 21 ਟਨ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੰਗਰਹਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ, ਇਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੀ।

Afghanistan Earthquake
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ (AFP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 3, 2025

ਕਾਬੁਲ: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 5.5 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਤਾਜ਼ਾ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੰਗਰਹਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੂਚਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੁਨਾਰ (ਪ੍ਰਾਂਤ) ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ।

ਐਤਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 6 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਖਿਸਕ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਟ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਚਾਅ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਭੂਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਭੇਜੀ 21 ਟਨ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 21 ਟਨ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੂਚਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਕਾਬੁਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ 21 ਟਨ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ, ਟੈਂਟ, ਸਫਾਈ ਕਿੱਟਾਂ, ਪਾਣੀ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ, ਜਨਰੇਟਰ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ, ਸਲੀਪਿੰਗ ਬੈਗ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਗੋਲੀਆਂ, ਓਆਰਐਸ ਘੋਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੇਗਾ।"

ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਜਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਜ਼ਾ ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ।

ਤਾਲਿਬਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜ਼ਬੀਹੁੱਲਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1,411 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 3,124 ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ 5,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਸੇਵ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

