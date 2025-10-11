ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, 20 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ
ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਲੀਆ ਸਵਿਰੀਡੇਂਕੋ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ" ਦੱਸਿਆ।
Published : October 11, 2025 at 1:11 PM IST
ਕੀਵ: ਰੂਸੀ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਵ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ, ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 17 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਿੱਥੇ ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਮਾਸਕੋ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। "ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ... ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ," ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
Kyiv was literally surrounded by the fuckers—
Incredible Ukrainian air defenders downed over 95% of the ruzzian drones and 90% of the missiles
But some still got through
Four were killed (including 12-year-old Oleksandra Polishchuk⤵) and over 70 injured in the attack pic.twitter.com/I5KelqVptm
"ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ"
ਕੀਵ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਨੇ ਰਾਤ ਭਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। 61 ਸਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਤੇਤੀਆਨਾ ਲੇਮੀਸ਼ੇਵਸਕਾ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸਨੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇਵੀਂ ਜਾਂ ਸੱਤਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਲੀਆ ਸਵੀਰੀਡੇਨਕੋ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।"
ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸੰਚਾਲਕ, ਯੂਕਰੇਨੇਰਗੋ ਨੇ ਕੀਵ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਮੀ, ਖਾਰਕਿਵ, ਪੋਲਟਾਵਾ, ਡਨੀਪ੍ਰੋਪੇਟ੍ਰੋਵਸਕ, ਡੋਨੇਟਸਕ, ਜ਼ਾਪੋਰੀਝਜ਼ੀਆ ਅਤੇ ਚੇਰਕਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਕੀਵ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵਿਟਾਲੀ ਕਲਿਟਸਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਡਨੀਪ੍ਰੋ ਨਦੀ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਵਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਡੀਟੀਈਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
210th Assault Regiment troopers smoked two enemy Shaheds at pointblank range near Kyiv— 🇺🇦Ukraine Resists Russian Genocide... Yeah Again (@ArmedMaidan) October 10, 2025
One crashed on their vehicle
6 civilians were killed and 45 injured in ruzzian strikes in the past day
6 civilians were killed and 45 injured in ruzzian strikes in the past day
ਰੂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਊਰਜਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਿਨਜ਼ਲ ਹਾਈਪਰਸੋਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
24 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਰੂਸ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੰਗੀ ਮੈਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਰੂਸ ਕਠੋਰ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਯੂਕਰੇਨੀ ਵਫ਼ਦ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਮਾਸਕੋ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੋਮਾਹਾਕ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। "ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40, 50, ਜਾਂ 60 ACATMS ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।" ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤੇਗਾ: ਟੋਮਾਹਾਕਸ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਾਧਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ, ਟੈਰਿਫ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ।"