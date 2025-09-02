ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ: ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ 'ਪਾਰਸਪਰਿਕ ਟੈਰਿਫ' ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 7-4 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। "ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।"
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਟਾਪ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਟ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਅਪੀਲਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ 1977 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ। ਟਰੰਪ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਰਖ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 1, ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਟੈਰਿਫ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹੈ" ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ
ਇਸ ਨਵੀਨਤਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਰਿਫ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲੀਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਵਰਗੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।