ਟਰੰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫ ਬੰਬ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ।

Donald Trump
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫ ਬੰਬ (AP)
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ, ਰਸੋਈ ਕੈਬਿਨੇਟ, ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।

taxes on medicines
ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ (Donald Trump Social Media)

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਰਸੋਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵੈਨਿਟੀ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਫਰਨੀਚਰ 'ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਟਰੂਥ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਬੁੱਧਵਾਰ, 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।

taxes on heavy trucks
ਭਾਰੀ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ 25% ਟੈਕਸ (Donald Trump Social Media)

ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ, ਬਾਥਰੂਮ ਫਿਕਸਚਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਰਨੀਚਰ 'ਤੇ ਵੀ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

taxes on kitchen cabinets
ਰਸੋਈ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ (Donald Trump Social Media)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

