ETV Bharat / international

ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਜਾਣੋ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ - NO INCOME TAX IN US

ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਜਾਣੋ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ( AP Photo )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : April 17, 2025 at 3:09 PM IST 2 Min Read