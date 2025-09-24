UN 'ਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਸਕੇਲੇਟਰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਟੈਲੀਪ੍ਰੋਂਪਟਰ ਰੁਕਣ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ, ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ।
Published : September 24, 2025 at 10:14 AM IST
ਨਿਊਯਾਰਕ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਪ੍ਰੋਂਪਟਰ ਦੇ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਐਸਕੇਲੇਟਰ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਬੋਧਨ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਐਸਕੇਲੇਟਰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਉਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਪ੍ਰੋਂਪਟਰ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਪ੍ਰੋਂਪਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਲੀਪ੍ਰੋਂਪਟਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਟੈਲੀਪ੍ਰੋਂਪਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ।
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਪ੍ਰੋਂਪਟਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟਰੰਪ ਛਪੇ ਹੋਏ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੋਸ਼ਲ ਟਰੂਥ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ "ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ" ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲੀ।" ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਫੋਰਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ!
NOW - Escalator at UN headquarters immediately stops as Trump and Melania step on it shortly after arriving. pic.twitter.com/8nlUkDoQxm— Disclose.tv (@disclosetv) September 23, 2025
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ "ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ" ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੇਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਦਿਕ ਖਾਨ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਡਨ "ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ" ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਘੁਟਾਲਾ" ਅਤੇ "ਧੋਖਾਧੜੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੂਲਾ ਡਾ ਸਿਲਵਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।