'ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਂ', ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ 'ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਭੜਕੇ ਲੋਕ

ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ 90 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਡੰਕਨ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 23, 2025 at 3:41 PM IST

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ 90 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ "ਸਟੈਚੂ ਆਫ਼ ਦ ਯੂਨੀਅਨ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਟਲਕਸ਼ਮੀ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਮੂਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਡੰਕਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਮੂਰਤੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਂ।"

ਡੰਕਨ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਡੰਕਨ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਅਕਾਸ਼, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰੀਤਿਮਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ।

HAF ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਡੰਕਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (HAF) ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਟੈਕਸਾਸ ਤੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ HAF ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨੋਣੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਪਹਿਲੇ ਸੋਧ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਧਾਰਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ?" ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ।

'ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ'

ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਜੌਰਡਨ ਕਰਾਊਡਰ, ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਦ ਮਸੀਹ ਦੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ... ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਧਰਮ' ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਏਕਤਾ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਸਮੂਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।

