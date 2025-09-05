ETV Bharat / international

ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਟਰੰਪ! ਟੈਰਿਫ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕਾਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ - US TARIFFS

ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (AP)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 5, 2025 at 8:28 AM IST

4 Min Read

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਪਕ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗੀ।

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਟ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਡੀ. ਜੌਨ ਸੌਅਰ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਰਿਫ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"

ਲਿਬਰਟੀ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੈਫਰੀ ਸ਼ਵਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਰਿਫ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 7-4 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਟੈਰਿਫਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲੀਆ 159 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਟ ਲਈ ਯੂਐਸ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 1977 ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ, ਜਾਂ ਆਈਈਈਪੀਏ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਖਲਾਅ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਟੈਰਿਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੁਆਰਾ ਚੀਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਟਰੰਪ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਪਕ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗੀ।

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਟ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਡੀ. ਜੌਨ ਸੌਅਰ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਰਿਫ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"

ਲਿਬਰਟੀ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੈਫਰੀ ਸ਼ਵਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਰਿਫ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 7-4 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਟੈਰਿਫਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲੀਆ 159 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਟ ਲਈ ਯੂਐਸ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 1977 ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ, ਜਾਂ ਆਈਈਈਪੀਏ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀਮਾ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਖਲਾਅ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਟੈਰਿਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੁਆਰਾ ਚੀਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਟਰੰਪ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

US TARIFFS CASEUS SUPREME COURTਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪUS TARIFFS

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣਾ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸੰਕੇਤ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੱਛਣ, ਕਰੋ ਪਛਾਣ

YouTube Premium Family Plan ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸਤੇਮਾਲ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਇਹ ਚਲਾਕੀ!

ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.