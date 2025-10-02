ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ 'ਚ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਭੂਚਾਲ ਮਗਰੋਂ 69 ਮੌਤਾਂ, 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ 'ਚ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਭੂਚਾਲ ਮਗਰੋਂ 69 ਮੌਤਾਂ, 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੈ।
ਮਨੀਲਾ: ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 69 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 6.9 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ'
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 9:59 (13:59 GMT) 'ਤੇ ਸੇਬੂ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਬੋਗੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90,000 ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਚਾਰ ਭੂਚਾਲ ਆਏ।
'ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ'
ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਫੇਲਿਟੋ ਅਲੇਜੈਂਡਰੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ 26 ਮੌਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। "ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਸੇਬੂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢੇਰੀ'
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਬੂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੇਬੂ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਪਾਮੇਲਾ ਬਾਰੀਕੁਆਤਰੋ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'
'ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ'
ਬਾਰੀਕੁਆਤਰੋ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਅਣਪਛਾਤੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲੀਪੀਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਵੋਲਕੇਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਸੀਸਮੌਲੋਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਬੂ, ਲੇਇਟ ਅਤੇ ਬਿਲੀਰਨ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ "ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ" ਕਾਰਨ "ਅਸਾਧਾਰਨ ਲਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ" ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।