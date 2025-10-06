ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 53, ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ
29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਕਾਰਤਾ: ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 53 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਬਚਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਮਾਰਤ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਢਹਿ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੂਰਬੀ ਜਾਵਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਨੰਗ ਸਿਗਿਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿਦੋਆਰਜੋ ਰੀਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਅਲ ਖੋਜੀਨੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮਲਬੇ ਹੇਠੋਂ ਅੱਠ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ, ਕੁੱਲ 157 ਪੀੜਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 104 ਬਚ ਗਏ ਅਤੇ 53 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੋਂ ਕੰਬਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜਾਂ ਮਾੜੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ 2002 ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਲਗਭਗ $500,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।