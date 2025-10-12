ETV Bharat / international

ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 100 ਫੀਸਦ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ, ਦੱਸਿਆ 'ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ'

ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ।

ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 12, 2025 at 4:12 PM IST

2 Min Read
ਬੀਜਿੰਗ: ਚੀਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ "ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ" ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਸੰਜਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਵੇਂ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਚੀਨ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਚੀਨ ਨੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਅ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।"

ਚੀਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਚੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਂਝੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਸੰਜਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਸੰਜਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ "ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ" ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

'ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ'

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਚਿਪਸ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਇਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਐਸ ਵਣਜ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੂਚੀ (ਸੀਸੀਐਲ) ਵਿੱਚ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਦੋਹਰੀ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 900 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਚੀਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ 'ਡੀ ਮਿਨੀਮਿਸ' ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾ 0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

