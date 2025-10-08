ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਦੀਵਾਲੀ, ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ...
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਿੱਲ 268 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਅਜੈ ਭੂਟੋਰੀਆ, AANHPI ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਉੱਦਮੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਰਥਕ, ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਸ਼ਨ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।"
ਗਵਰਨਰ ਨਿਊਸੋਮ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਐਸ਼ ਕਾਲਰਾ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦਰਸ਼ਨਾ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਬ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉੱਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ" ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭੂਟੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੋਢੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਇਕਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਧਾਗੇ ਬੁਣੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ, ਰੰਗੋਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਨਿਊਸਮ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਾਲਰਾ ਅਤੇ ਪਟੇਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਕਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, "ਆਓ ਇਸ ਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਣ, ਆਪਣਾਪਣ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਏ। ਦੀਵਾਲੀ ਮੁਬਾਰਕ - ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਮਕਦੇ ਰਹਿਣ!"