EXPALINER: ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
Published : September 14, 2025 at 6:41 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਲੰਡਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ "ਯੂਨਾਈਟ ਦ ਕਿੰਗਡਮ" ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਟੌਮੀ ਰੌਬਿਨਸਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਸ਼ਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਿਉਹਾਰ" ਦੱਸਿਆ।
ਰੌਬਿਨਸਨ ਇੱਕ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਸਟੀਫਨ ਯੈਕਸਲੇ ਲੈਨਨ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ, ਰੌਬਿਨਸਨ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੌਬਿਨਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਆਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੌਬਿਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਵੀ ਰੌਬਿਨਸਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਸਕ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੜੋ ਜਾਂ ਮਰੋ।"
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮਸਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਚਾਰਲੀ ਕਿਰਕ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਰਲੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਸਕ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ", "ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ", "ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ", "ਸੈਂਡ ਦੈਮ ਆਉਟ", "ਸਟਾਪ ਦਾ ਬੋਟਸ" ਆਦਿ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਜਾਰਜ ਕਰਾਸ ਵੀ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ "ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਨ ਬਣਾਓ" ਲਿਖੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
This afternoon I joined thousands at an anti-racist protest, in response to the far right on our streets. Make no mistake about the danger in a sea of England flags and Union Jacks. We must refuse to sleepwalk into a world of hate. Britain’s strength lies in its diversity. pic.twitter.com/Vgf2AxmSev— Karishma (@KarishmaPatel99) September 13, 2025
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਸਟੀਵ ਬੈਨਨ ਨੇ ਵੀ ਲੰਡਨ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਏਐਫਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ।
This is so powerful and so moving to us. Thank you to our brothers and sisters for your incredible voices. We hear you! https://t.co/6cikxQtqks— James Woods (@RealJamesWoods) September 14, 2025
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੌਬਿਨਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੌਬਿਨਸਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਜਨਗਣਨਾ 2024 ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਨਾਮ "ਨਸਲੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ" ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ "ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ" ਵਰਗੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾਇਨ ਐਬੋਟ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ।
Tommys speech pic.twitter.com/p6xCS3pVHU— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) September 14, 2025
ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੰਡਨ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 26 ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 25 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਟ ਟਵਿਸਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ "ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੀਤੀ।" ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ, ਕੁਝ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਈਜਲ ਫੈਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫੈਰਾਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ - ਰਿਫਾਰਮ ਯੂਕੇ। ਫੈਰਾਜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਛੇ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। NBCNews.com ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੈਂਪਪੋਸਟਾਂ, ਕ੍ਰਾਸਵਾਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ - ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਇਸਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲੈਂਡ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰਿਫਾਰਮ ਯੂਕੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਐਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।