ETV Bharat / international

ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਸਾਹਮਣਾ - BRAZILIAN EX PRESIDENT BOLSONARO

ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ...

BRAZILIAN EX PRESIDENT BOLSONARO
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਅਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ (AP)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 21, 2025 at 1:30 PM IST

4 Min Read

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਆ: ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਅਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਭੱਜਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।

ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ, ਐਡੁਆਰਡੋ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਏਪੀ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ, ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਵੌਇਸ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। 170 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਵੀਅਰ ਮੇਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਧਿਆਨਦੇਣਯੋਗਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ 33 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ "ਮੈਂ, ਜੈਅਰ ਮੇਸੀਅਸ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ ਬ੍ਰਾਸੀਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਬਿਤਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਹੈ।

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸੰਘੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ "ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਡੁਆਰਡੋ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ "ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦੇ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ "ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ" ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਸੀ।

ਸਿਲਾਸ ਮਾਲਾਫੀਆ, ਇੱਕ ਈਵੈਂਜਲੀਕਲ ਪਾਦਰੀ ਜੋ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਐਡੁਆਰਡੋ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ "ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਹਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

"ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ (ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ) ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਲੋਕ (ਟਰੰਪ) ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ: 'ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ।'"

ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਡੁਆਰਡੋ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ "ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ" ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਡੁਆਰਡੋ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ "ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ" ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਆ: ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਅਰ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਭੱਜਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।

ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ, ਐਡੁਆਰਡੋ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਏਪੀ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ, ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਵੌਇਸ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। 170 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਵੀਅਰ ਮੇਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਧਿਆਨਦੇਣਯੋਗਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ 33 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ "ਮੈਂ, ਜੈਅਰ ਮੇਸੀਅਸ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ ਬ੍ਰਾਸੀਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਬਿਤਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਹੈ।

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਸੰਘੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ "ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਡੁਆਰਡੋ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ "ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦੇ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ "ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ" ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਸੀ।

ਸਿਲਾਸ ਮਾਲਾਫੀਆ, ਇੱਕ ਈਵੈਂਜਲੀਕਲ ਪਾਦਰੀ ਜੋ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਐਡੁਆਰਡੋ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ "ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਹਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

"ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ (ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ) ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਲੋਕ (ਟਰੰਪ) ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ: 'ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ।'"

ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਡੁਆਰਡੋ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ "ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ" ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਡੁਆਰਡੋ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ "ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ" ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ARGENTINABRAZILEDUARDO BOLSONAROਐਡੁਆਰਡੋ ਬੋਲਸੋਨਰBRAZILIAN EX PRESIDENT BOLSONARO

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ? ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ !

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌੜੇ ਜਾਂ ਜਿੰਮ ਗਏ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਘੱਟ ? ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ!

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ! ਜਾਣ ਲਓ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ

ਝੱਗ ਵਾਲੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ 7 ਲੱਛਣ, ਤਾਂ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ, ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.