ਪੈਰਿਸ: ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਐਸੀਟਾਮੀਪ੍ਰਿਡ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
"ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਓਨੀਕੋਟਿਨੋਇਡ ਨਾਮਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ "ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ" ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
2018 ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐਸੀਟਾਮੀਪ੍ਰਿਡ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਡੁਪਲੋਮਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਦੇ ਲੇਖਕ, ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਲੌਰੇਂਟ ਡੁਪਲੋਮਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਯੈਨਿਕ ਨਿਊਡਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਐਸੀਟਾਮੀਪ੍ਰਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।