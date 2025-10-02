ਕਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹਮਲਾ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼

ਕਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹਮਲਾ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੁਬਈ: ਕਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੋਹਾ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ'
ਇਹ ਹੁਕਮ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਤਰ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਾਸ ਨਾਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ'
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ "ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗ" ਅਤੇ "ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਬਾਹਰੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ" ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। "ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ (ਯੂਐਸਏ) ਕਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨੇਗਾ," ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ'
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਕਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਫੌਜੀ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"
'ਕਤਰ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ'
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਦਿਨ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਤਰ ਤੋਂ ਉਸ ਹਮਲੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ ਛੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਤਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਕਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈਡਿੰਗ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਜਾਂ ਸੰਧੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ 2015 ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।