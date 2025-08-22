ETV Bharat / international

8 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਹਿਲਾਈ ਧਰਤੀ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ - AMERICA EARTHQUAKE

ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 8 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਝਟਕੇ ਡਰੇਕ ਪੈਸੇਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 8 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 22, 2025 at 12:03 PM IST

ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ: ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਰਿਕਟਰ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਤੀਬਰਤਾ 8 ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।

ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 8 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡਰੇਕ ਪੈਸੇਜ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਅੱਠ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਵਿੱਚ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਪੇਰੂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

10.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਸੀ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ

ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਰੇਕ ਪੈਸੇਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 8.0 ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। USGS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 10.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਸੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 8.0 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਕਈ ਭੂਚਾਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਲਾਸਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 8.0 ਤੋਂ 9 ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਚਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੁਨਾਮੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

USGS ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਚਾਲ 10.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰਗੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

