ਚੀਨ ਦੇ ਗਾਂਸੂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5.6 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ, 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ
ਚੀਨ ਦੇ ਗਾਂਸੂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5.6 ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ।
Published : September 27, 2025 at 12:54 PM IST
ਲਾਂਝੂ (ਚੀਨ): ਚੀਨ ਭੂਚਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਈਐਨਸੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5:49 ਵਜੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਚੀਨ ਦੇ ਗਾਂਸੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿੰਗਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਂਗਸੀ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ 5.6 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ। ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 34.91 ਡਿਗਰੀ ਉੱਤਰੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਅਤੇ 104.58 ਡਿਗਰੀ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਸੀਈਐਨਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਚਾਲ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਆਇਆ।
'ਸੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ'
ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਡਿੰਗਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਂਗਸ਼ੀ ਕਾਉਂਟੀ, ਝਾਂਗਸ਼ੀਅਨ ਕਾਉਂਟੀ, ਵੇਈਯੂਆਨ ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਲਿੰਟਾਓ ਕਾਉਂਟੀ ਅਤੇ ਤਿਆਨਸ਼ੂਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੁਸ਼ਾਨ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
'ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ'
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਂਗਸੀ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਘਰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ'
ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਨ ਭੂਚਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰ-III ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਰਾਹਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਧਰ-IV ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭੂਚਾਲ ਰਾਹਤ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੂਚਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਟੀਮ ਭੇਜੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਆਪਕ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਥਾਨਕ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਬਲਾਂ ਦੇ 200 ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 28 ਵਾਹਨ, ਅਤੇ 7 ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਦੇ 26 ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਚੀਨ ਦੇ ਯੂਨਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਾਲੀ ਦੇ ਬਾਈ ਆਟੋਨੋਮਸ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਏਰਯੁਆਨ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ 5.0 ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ।
'ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ'
ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 26.26 ਡਿਗਰੀ ਉੱਤਰੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਅਤੇ 100.03 ਡਿਗਰੀ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਸੀਈਐਨਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਚਾਲ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਏਰਯੁਆਨ ਕਾਉਂਟੀ, ਡਾਲੀ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੇਕਿੰਗ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਗ ਗਏ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਟੱਕਰ, ਜੋ ਲਗਭਗ 50 ਤੋਂ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।