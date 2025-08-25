ਕੀਵ: ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ "ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ" ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀਵ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਟਸਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਰੂਸ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪੁਤਿਨ-ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।" ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੇਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ "ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ" ਲੱਭਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੀ "ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ" ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ "ਰੂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ" ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਕੀਥ ਕੈਲੋਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 146 ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੂਹ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ (RSF) ਨੇ ਦੋ ਯੂਕਰੇਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਦਮਿਤਰੋ ਖਿਲਯੁਕ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਕਾਲਿਯਸ਼ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ" ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਡੋਨੇਟਸਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਓਲੇਕਸੈਂਡਰ ਸਿਰਸਕੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਨੇਟਸਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸਕ ਪਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸਤ-ਲੁਗਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉੱਤੇ ਦਸ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਸਮੂਹ ਨੋਵਾਟੇਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਾਲਣ ਟਰਮੀਨਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।
ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫੌਜ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਸਕੋ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ 72 ਈਰਾਨੀ-ਨਿਰਮਿਤ ਸ਼ਾਹੇਦ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 48 ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਡਨੀਪ੍ਰੋਪੇਟ੍ਰੋਵਸਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 47 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
'ਯੂਕਰੇਨ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਹੈ'
ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1991 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਅੱਜ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਰੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।" "ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ" ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀਵ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਵ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਟਰੰਪ, ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਪੋਪ ਲਿਓ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸੰਪੂਰਨ ਯੂਐਸ ਪੈਟ੍ਰਿਅਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਅਰਬ ਕ੍ਰੋਨਰ ($700 ਮਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ "ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ" ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਰਵੇਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਰੂਸ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀਅਨ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।