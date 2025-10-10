ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਧਕ ਹੋਣਗੇ ਰਿਹਾਅ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ।
Published : October 10, 2025 at 6:30 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਸਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ..."
#WATCH | US President Donald Trump says, " last night, we reached a momentous breakthrough in the middle east, something that people said was never going to be done. we ended the war in gaza, and i think it's going to be a lasting peace, hopefully, an everlasting peace. we secured… pic.twitter.com/Yb4PoykPA5— ANI (@ANI) October 9, 2025
ਗਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੰਧਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
#WATCH | US President Donald Trump says, " we settled seven wars, or major conflicts, but wars. and this is number eight. and the one that i thought would be maybe the quickest of all would be russia-ukraine. i think that's going to happen, too. but in the meantime, they're losing… pic.twitter.com/7SHqJndnnl— ANI (@ANI) October 9, 2025
ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨਾ ਹੁੰਦਾ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸੱਤ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਠਵਾਂ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਭਗ 7,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"