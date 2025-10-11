ਅਮਰੀਕਾ: ਅਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਨੇਸੀ ਮਿਲਟਰੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : October 11, 2025 at 12:16 PM IST
ਨਿਊਯਾਰਕ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਟੈਨੇਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 19 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।"
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੇਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਵਰਗ ਮੀਲ ਵਿੱਚ ਮਲਬਾ ਖਿੰਡ ਗਿਆ।"
An explosion at a Tennessee military munitions plant left multiple people dead and missing on Friday, authorities said, as secondary blasts forced rescuers to keep their distance from the burning field of debris. pic.twitter.com/5osymmczYx— The Associated Press (@AP) October 10, 2025
ਡੇਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੇਵਿਸ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਡੇਵਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਾਕਾ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:45 ਵਜੇ (12:45 GMT) ਹੋਇਆ। ਹਿਕਮੈਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜਿਮ ਬੇਟਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੰਫਰੀਜ਼ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਨੇਸੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਵਿਲ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਐਕਿਊਰੇਟ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ, LLC, ਫੌਜੀ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਹਿਕਮੈਨ ਕਾਉਂਟੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡੇਵਿਡ ਸਟੀਵਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ CNN ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ।
ਸ਼ੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।" ਡੇਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਅਲਕੋਹਲ, ਤੰਬਾਕੂ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਟੈਨੇਸੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।