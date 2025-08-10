ਕੀਵ: ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ" ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਯੂਕਰੇਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰੂਸ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰੇ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਦਮ" ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਲਾਸਕਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ, ਸਟਾਰਮਰ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਚਾਂਸਲਰ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਮਰਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਲੈਮੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰੁਸਤਮ ਉਮਰੋਵ ਅਤੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਐਂਡਰੀ ਯਰਮਾਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਵਿਕਾਸ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮਾਸਕੋ ਦੀਆਂ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹਨ - ਕੀਵ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਡੋਨੇਟਸਕ, ਲੁਗਾਂਸਕ, ਜ਼ਾਪੋਰਿਜ਼ੀਆ ਅਤੇ ਖੇਰਸਨ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2014 ਵਿੱਚ, ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਕਰੀਮੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਖੇਰਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 16 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਰੂਸ ਨੇ ਡੋਨੇਟਸਕ ਦੇ ਯਾਬਲੋਨੋਵਕਾ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੂਟਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਰਣਨੀਤੀ
ਅਲਾਸਕਾ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੁਈਜ਼ ਇਨਾਸੀਓ ਲੂਲਾ ਡਾ ਸਿਲਵਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ "ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ" ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।