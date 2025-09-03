ਬੀਜਿੰਗ: ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਰਕਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੌਜੀ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਮ ਜੋਂਗ ਉਨ ਦੀ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੌਜੀ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੁਟੇਜ ਵਿੱਚ ਕਿਮ ਦੇ ਦੋ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਮ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਵਾਂਗ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ।
The staff accompanying the North Korean leader meticulously erased all traces of Kim's presence.— Russian Market (@runews) September 3, 2025
They took the glass he drank from, wiped down the chair's upholstery, and cleaned the parts of the furniture the Korean leader had touched. pic.twitter.com/JOXVxg04Ym
ਨਿਸ਼ਾਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਗਏ
ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤ੍ਹਾ ਅਛੂਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ - ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੈਂਡਲ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂੰਝੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ
"ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਪੀਆਰਕੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਿਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ," ਰੂਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਯੂਨਾਸ਼ੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਯੂਨਾਸ਼ੇਵ ਲਾਈਵ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਨਾਸ਼ੇਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਕਿਮ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਚਾਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਗਏ।
ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਨੇਤਾ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਚੀਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਮ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਜ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੈਵਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ।
ਡੀਐਨਏ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਪੁਤਿਨ
ਪੁਤਿਨ ਖੁਦ ਡੀਐਨਏ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਉਸਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਮਲ ਸੀਲਬੰਦ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਟਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ, ਜੋ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।