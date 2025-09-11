ਦੋਹਾ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਯਮਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 35 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : September 11, 2025 at 6:28 PM IST
ਸਾਨਾ: ਕਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਮਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਨਾ ਅਤੇ ਅਲ-ਜੌਫ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਯਮਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨਾ ਅਤੇ ਅਲ-ਜੌਫ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 131 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਨਾ ਦੇ ਅਲ-ਤਹਿਰੀਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ 60ਵੀਂ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਅਲ-ਹਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੂਥੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਲ ਮਸੀਰਾਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਸਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਲ-ਹਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੀ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਅਲ ਮਸੀਰਾ ਟੀਵੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਨੈਤਿਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ, ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਯਮਨ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜੈੱਟਾਂ ਨੇ ਸਨਾ ਵਿੱਚ ਅਲ-ਸਿਟਿਨ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।"
ਹਾਊਤੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਹਾਊਤੀ ਫੌਜੀ ਬੁਲਾਰੇ ਯਾਹੀਆ ਸਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਘੁਸਪੈਠ ਵਿਰੁੱਧ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ "ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਾਇਓਨਿਸਟ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੜਾਕੂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।"
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸਨਾ ਅਤੇ ਅਲ-ਜੌਫ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। "ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, IAF [ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ] ਨੇ ਯਮਨ ਦੇ ਸਨਾ ਅਤੇ ਅਲ-ਜੌਫ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ," ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੂਤੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਮੋਨ ਏਅਰਬੇਸ 'ਤੇ ਹੂਤੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ। "ਇਸ [ਹਮਲੇ] ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ - ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ," ਉਸਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ "ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ।"