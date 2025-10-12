ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਅਫਗਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹਨ।
Published : October 12, 2025 at 5:44 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਮੁਤੱਕੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਮੁਤੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਤਾਵਾਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਗੇ।"
#WATCH | Delhi | On the tensions between Pakistan and Afghanistan, Afghanistan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi says, " ... the people of pakistan, in the majority, are peace-loving and want good relations with afghanistan. we have no issues with the pakistani civilians. there… pic.twitter.com/knw7pYOFSx— ANI (@ANI) October 12, 2025
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ
ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਫਗਾਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਤੱਕੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੁਤੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਫਗਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੱਤ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
#WATCH | Delhi | Afghanistan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi says, " ... during the meeting, the indian foreign minister announced an increase in the flights between kabul and delhi... an agreement was also reached on trade and economy... we also invited the indian side to… pic.twitter.com/laaEZ3vkIO— ANI (@ANI) October 12, 2025
'ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕਤਰ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਤੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ... ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਉਲਾਮਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆਖਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।"
ਅਫਗਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਟੀਟੀਪੀ ਦੀ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਬੁਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਰਥਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਉਜਾੜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।"
'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ, ਡੁਰੰਡ ਲਾਈਨ, 2,400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ 'ਚੈਂਗੀ' ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 'ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼' ਇਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ... ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਖੁਫੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਯਕੀਨਨ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?..."