ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, 97 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਗੁਆਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ।

ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ (ANI)
By ANI

Published : September 13, 2025 at 10:52 AM IST

ਲਾਹੌਰ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਚੇਨਾਬ-ਰਾਵੀ-ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਗੁੱਡੂ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜਨਾਦ ਸੰਗਮ ਵਿਚਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

'ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤਬਾਹੀ'

ਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਹੜ੍ਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਧਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।'

'ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੜ੍ਹ'

ਪਾਕਿਸਤਾਨਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਬੀਲ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ "ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹ" ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 97 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਚੇਨਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 4,500 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 2.45 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'

'ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ'

ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲਪੁਰ, ਅਲੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 19 ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਾੜ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਯਤਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮਰੀਅਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੀਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਅਲੀਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

'ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸ਼ੁਰੂ'

ਸੀਤਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਲਿਕ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਡਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਪੀਣ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ। ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ, ਦਾਦੂ-ਮੋਰੋ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਾਦੂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਵਧਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਸੇ ਹੋਏ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। (ANI)

