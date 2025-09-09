ETV Bharat / international

ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 70 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਹਮਾਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ

ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 65 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ।

70 KILLED 300 IN GAZA
7 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੁਕ ਗਏ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (AP)
By AP (Associated Press)

Published : September 9, 2025 at 12:13 PM IST

3 Min Read
ਦੀਰ ਅਲ-ਬਲਾਹ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਦੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚੌਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ 70 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 65 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 320 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਾਸ ਦੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚੌਕੀਆਂ ਅਤੇ 12 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਦਫਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰੱਖੇ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਾਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਢਾਂਚੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ "ਅੰਤਮ ਚੇਤਾਵਨੀ" ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 3,000 ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਹਮਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮਰਪਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼" ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 12 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਸਨ। 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 65 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 320 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਯੰਤਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਨਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਮੂਹ ਅਜੇ ਵੀ ਛਿੱਟੇ-ਪੱਟੇ ਗੁਰੀਲਾ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।

