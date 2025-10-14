‘ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਮੌਤਾਂ, 3 ਜ਼ਖਮੀ’
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਬਲੋਚ ਵਾਇਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਬੀਵੀਜੇ) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ): ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੇਹਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਵਾਈ ਬੰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਬਲੋਚ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਲੋਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਪੈਨਕ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੇਹਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਰਹੀ ਦੇ ਮੂਲਾ ਪਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਵਾਈ ਬੰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ, ਉਸਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ, ਉਸਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਰਹੀਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਮਾ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਨਕ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਬੇਰਹਿਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
'ਮਾਸੂਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਨਿੰਦਾ'
ਮਾਸੂਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਬਲੋਚ ਵੌਇਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਬੀਵੀਜੇ) ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਹੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।"
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਹਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।
'ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ'
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਹਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਲੋਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਵੂਮੈਨ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰਹਿਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਂਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਹਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਲੋਚ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਹਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"