ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਬਚਪਨ : 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 54,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ-ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਰੋਕਥਾਮਯੋਗ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
Published : October 9, 2025 at 3:54 PM IST
ਯਰੂਸ਼ਲਮ: ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 54,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 12,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 16% ਬੱਚੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੀਬਰ ਬਰਬਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 4% ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਫਲਸਤੀਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਇਨ ਨੇੜ ਪੂਰਬ (ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਐਨ, ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦ ਲੈਂਸੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 220,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਮਾਸਾਕੋ ਹੋਰੀਨੋ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ-ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਰੋਕਥਾਮਯੋਗ ਤੀਬਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।"
ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਲ ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਹਰ, ਜੋ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ "ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ" ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜੈਸਿਕਾ ਫੈਂਜ਼ੋ, ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਾਲ ਵਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਗਾ ਖਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਭੁੱਟਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਏ ਗਏ "ਝੂਠ" ਹਨ। ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ।
ਗਾਜ਼ਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 157 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 461 ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 2025 ਤੱਕ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਲਈ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ-ਉੱਪਰਲੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ ਟੇਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, 125 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜਾਂ 4.9 ਇੰਚ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਗੜ ਗਈਆਂ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਈ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਸਮਰਥਿਤ ਸਪਲਾਈ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ-ਅਧਾਰਤ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਗਠਨ, ਅਡੇਸੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਭੋਜਨ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਭੇਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਵੀਨ ਸਲੇਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੂਹ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ 1,500 ਡੱਬੇ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 15,000 ਡੱਬੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਸਮਰਥਿਤ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭੋਜਨ ਸੰਕਟਾਂ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੜਾਅ ਵਰਗੀਕਰਣ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਭਿਆਨਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 21 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ 370 ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਜੰਸੀ ਸਟਾਫ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।