ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 52 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਲਾਪਤਾ
ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
Published : October 6, 2025 at 10:19 AM IST
ਕਾਠਮੰਡੂ: ਨੇਪਾਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 52 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ ਅਤੇ 29 ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਨਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਨਸੂਨੀ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਦਰਜਣਾਂ ਮੌਤਾਂ ਕਈ ਲਾਪਤਾ'
ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੋਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕੱਲੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ 37 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 17 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Landslides and floods triggered by heavy downpours in Nepal and neighbouring India have killed more than 60 people, officials said on Sunday, as rescue workers raced to reach cut-off communities in remote mountainous terrain ➡️ https://t.co/6Kuf1x77lQ pic.twitter.com/A6OaCA2E8X— AFP News Agency (@AFP) October 5, 2025
'ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ'
ਦੱਖਣੀ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਮਧੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰੌਤਹਾਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਲਾਹੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਲਸੀ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਨੇ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਬਾਗਮਤੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
'ਅੱਠ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ'
ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।" ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਗਮਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਦੁਰਪਸ਼ਚਿਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।
'ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ'
ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ (DHM) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। "ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ," ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
'ਪਾਣੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ'
ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਮਧੇਸ਼, ਬਾਗਮਤੀ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਡੀਐਚਐਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੌਤਹਟ ਦੇ ਮਹੇਸ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 358 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ, ਬਾਗਮਤੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ, ਪੂਰਬੀ ਰਾਪਤੀ, ਲਾਲਬਕਈਆ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ'
ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਪਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ੀ ਬੈਰਾਜ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 523,795 ਕਿਊਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਹਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਰਾਜ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।ਕੋਸ਼ੀ ਬੈਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ 300,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 56 ਗੇਟ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।