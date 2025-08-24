ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ: ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 51 ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਬੰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਅਰਬੀ ਨੇ ਕੁਝ ਫੁਟੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਟੈਂਕ ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਬਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਬਰਾ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਜ਼ੈਤੂਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਲ-ਅਹਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਸਰੋਤ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬਰਾ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਬੰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਯੂਨਿਸ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਅਸਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤੰਬੂਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 16 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੌਤਾਂ
ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਫਲਸਤੀਨੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨੂੰ ਖਾਨ ਯੂਨਿਸ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ 'ਮੋਰਾਗ ਐਕਸਿਸ' ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨੇਤਜ਼ਾਰਿਮ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਹੋਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 281 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਜ਼ਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮੁਨੀਰ ਅਲ-ਬੁਰਸ਼ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ 114 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Just when it seems there are no words left to describe the living hell in Gaza, a new one has been added: “famine”.— António Guterres (@antonioguterres) August 22, 2025
This is not a mystery — it is a man-made disaster, a moral indictment and a failure of humanity itself. Famine is not only about food; it is the deliberate… pic.twitter.com/1MYaxhJl4Z
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਕਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ "ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨਰਕ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: 'ਕਾਲ'।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਜਾਅਲੀ ਮੁਹਿੰਮ" ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ "ਆਈਪੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ 30% ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਹਮਾਸ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ।"