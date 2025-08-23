ETV Bharat / international

ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਬੱਸ ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

5 killed in bus accident in New York, including Indians, Chinese and Filipino citizens
ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 5 ਦੀ ਮੌਤ (AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 23, 2025 at 10:34 AM IST

ਨਿਊਯਾਰਕ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਟੂਰ ਬੱਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਕੇ ਪਲਟ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤੀ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਮੂਲ ਦੇ ਸਨ।

'ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ'

ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਮੇਜਰ ਆਂਦਰੇ ਰੇਅ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਗਿਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਟ ਗਈ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪੈਮਬਰੋਕ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ 90 ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਬਫੇਲੋ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 25 ਮੀਲ (40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਪੂਰਬ ਵੱਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 1 ਤੋਂ 74 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਰੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਈ ਹੋਰ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਰੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। "ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਨ"।

ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ

ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰੀ ਭਾਰਤੀ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਮੂਲ ਦੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਰੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

'ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ'

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨਿਊਯਾਰਕ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰਸੀ ਫਲਾਈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਤਿੰਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੈਸ਼ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਸੱਟਾਂ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੱਕ ਸਨ।

ਬਫੇਲੋ ਦੇ ਏਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਜੈਫਰੀ ਬਰੂਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੇਟਨ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਐਮ ਐਂਡ ਵਾਈ ਟੂਰਸ ਇੰਕ ਦੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੋਨ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ 60 ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ

ਫੈਡਰਲ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਸੇਫਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮ ਐਂਡ ਵਾਈ ਟੂਰਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਟਿੰਗ "ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ" ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ 60 ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਟਰੂਪਰ ਜੇਮਜ਼ ਓ'ਕਲਾਘਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 28 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਚਾਰਟਰ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 2023 ਤੱਕ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਦੀ ਉਮਰ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਥਰੂਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਹਿੱਸਾ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਨਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ।

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। "ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ,"ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਪਾਵੇਲ ਸਟੀਫਨਜ਼ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WHAM-TV ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।"

ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਕੈਥੀ ਹੋਚੁਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਖਾਂਤ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਦਫਤਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਨ," ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ।

