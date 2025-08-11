ਤੇਲ ਅਵੀਵ: ਗਾਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਲ-ਸ਼ਿਫਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਮਾਸ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਈਡੀਐਫ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਮਾਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਨਸ ਅਲ-ਸ਼ਰੀਫ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਅਲ-ਸ਼ਰੀਫ ਹਮਾਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਆਈਡੀਐਫ ਸੈਨਿਕਾਂ 'ਤੇ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਸਟਰ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹਮਾਸ ਵਰਕਰ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਬੈਜ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
🎯STRUCK: Hamas terrorist Anas Al-Sharif, who posed as an Al Jazeera journalist— Israel Defense Forces (@IDF) August 10, 2025
Al-Sharif was the head of a Hamas terrorist cell and advanced rocket attacks on Israeli civilians and IDF troops.
Intelligence and documents from Gaza, including rosters, terrorist training lists and… pic.twitter.com/ypFaEYDHse
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਰਨਲਿਸਟਸ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 186 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਗਭਗ 200 ਸਥਾਨਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਜੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਮਾਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਾਸ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨ। ਉਹ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਮਾਸ ਗਾਜ਼ਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਨੇਤਨਯਾਹੂ
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, 'ਜੇ ਹਮਾਸ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਹਮਾਸ ਗਾਜ਼ਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਾਸੀ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ।'
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਨੇਤਨਯਾਹੂ
ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੇ 'ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ' ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।' ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ।