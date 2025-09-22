ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ, 24 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਖੈਬਰ, ਬਾਜੌਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : September 22, 2025 at 3:15 PM IST
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਿਰਾਹ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 24 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਿਰਾਹ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਕਈ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਫਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਖਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦੋ ਸਥਾਨਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਮਾਂਡਰਾਂ, ਅਮਨ ਗੁਲ ਅਤੇ ਮਸੂਦ ਖਾਨ ਨੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਡਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਖੈਬਰ, ਬਾਜੌਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਟੀਟੀਪੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਬੰਧ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਹੈ।
ਟੀਟੀਪੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਪਰ 2021 ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਟੀਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ।