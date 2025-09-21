ETV Bharat / health

ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼...

ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

WORLD ALZHEIMER DAY 2025
ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 21, 2025 at 9:05 PM IST

5 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ, ਸੋਚ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ) ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ...

ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ

  • ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹੀਆਂ ਹਨ
  • ਉਦਾਸ ਅਤੇ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
  • ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਭਾਵੁਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ
  • ਕਹਿਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ
  • ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ
  • ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ
  • ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
  • ਸੌਣ ਆਉਣ ਜਾਂ ਸੌਂਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੱਛਣ

  • ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
  • ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣਨਾ
  • ਭਟਕਣਾ
  • ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋਣਾ, ਅਕਸਰ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ
  • ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
  • ਖਾਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ
  • ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ

ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?

ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁੰਗੜਨਾ, ਸੋਜਸ਼, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਜੋ ਨਿਊਰੋਨਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮਾਂ - ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਸਮ ਜੋ 30 ਸਾਲ ਅਤੇ 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੱਛਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 40 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਕ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਟ੍ਰੋਕ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਡਾਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬੋਧਾਤਮਕ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ standard medical tests ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ, ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਟੈਸਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗੀ ਸਕੈਨ ਜਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰ)।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂ.ਐਸ. Food and Drug Administration (FDA) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੋਜਕਰਤਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 80 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ।

ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ।

