ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਹਰ ਸਿਰਦਰਦ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

MIGRAINE
ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : October 11, 2025 at 9:49 AM IST

2 Min Read
ਸ਼ਿਮਲਾ/ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਅੱਜ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਈਜੀਐਮਸੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ, "ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਸਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਸਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੀਂਦ, ਤਣਾਅ, ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬਹੁਤ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਗਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਗਣਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕਾਰਨ

  1. ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਟਰਿੱਗਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
  2. ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  3. ਦੇਰ ਨਾਲ ਸੌਣ 'ਤੇ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  4. ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  5. ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  6. ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਕੀ ਹਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ?

ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਹਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਲਾਕੋਮਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲੀ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"

ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ?

  1. ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਬਣਾਓ।
  2. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੌਂਵੋ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਉੱਠੋ।
  3. ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਨਾ ਖਾਓ।
  4. ਯੋਗਾ, ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।
  5. ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
  6. ਤੇਲਯੁਕਤ, ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।
  7. ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲਓ।

ਡਾ. ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁਸਾਰ,"ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦਰਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਰੁਟੀਨ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਭੋਜਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹਨ।"

