ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ? ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ!
ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : October 13, 2025 at 11:25 AM IST
ਸ਼ਿਮਲਾ/ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 35 ਸਾਲਾ ਰੰਜਨਾ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਵਧਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਈਜੀਐਮਸੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ।
ਆਈਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,"ਰੰਜਨਾ ਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਸਮਕਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ 45-50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ 25-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"- ਆਈਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਤਬਾਹੀ
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 670,000 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ।
IGMC ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ICMR) ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20-25% 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 10-12% ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 300 ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ IGMC ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਉੱਨਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।"-ਆਈਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨ
ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਅਨਿਯਮਿਤ ਰੁਟੀਨ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ, ਤਣਾਅ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ।"-ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ-ਅਧਾਰਤ ਜਾਂ ਦਫਤਰੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸਰੀਰਕ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਾਰਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਂ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ?
IGMC ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਹਰ ਸਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 200-250 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਰਦ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਅਕਸਰ ਨਿੱਪਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਗੰਢ ਜਾਂ ਸੋਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਢ, ਦਰਦ ਜਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਮੋਟਾਪਾ, ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"-ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, "ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਜਾਂ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਗੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਨਿੱਪਲ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਾਂ ਰੰਗ ਬਦਲਣਾ, ਛਾਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਝੁਰੜੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿੰਪਲਿੰਗ, ਨਿੱਪਲ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੋਜ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਵੈ-ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"-ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਵੈ-ਜਾਂਚ (SBE) ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
IGMC ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛਾਤੀ ਦੀ ਸਵੈ-ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਸੋਜ, ਡਿੰਪਲਿੰਗ ਜਾਂ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇਪਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲਾਕਾਰ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਬਾਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਗੰਢ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਪਲਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਬਾਓ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋ।
ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ
- ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ।
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਮਿੰਟ ਕਸਰਤ ਕਰੋ।
- ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ, ਯੋਗਾ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਤਣਾਅ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਲਓ।
- 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਥੈਰੇਪੀ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਜਰੀ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਜ ਤਰੀਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।"-ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ
