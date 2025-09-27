ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਘੰਟੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ

ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਘੰਟੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
ਭਾਰਤ 'ਚ 30-79 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 210.2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਲਗਭਗ 173.9 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
High Blood Pressure: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਗਲੋਬਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ 30-79 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 210 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 173 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 79 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 210 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਰਫ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਅਤੇ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ (UHC) ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਕ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 30-79 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 210 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦਰ ਸਿਰਫ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਔਸਤ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ 11.1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ 6.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 30 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 100% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (NCDs) ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 20 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 770 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ NCD ਕਲੀਨਿਕ, 233 ਦਿਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਇਕਾਈਆਂ, ਅਤੇ 6,410 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ-ਪੱਧਰ ਦੇ NCD ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ CHOs, ASHAs, ਅਤੇ ANMs ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ASHA ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਊਟਰੀਚ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਚੈੱਕਲਿਸਟ (CBAC) ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੇਜ਼ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਰੈਫਰਲ ਮਿਲੇ।
ਗਲੋਬਲ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਲ WHO ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ।
ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਸਟ੍ਰੋਕ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂ ਉਲਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰ ਘੰਟੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ (ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਮੇਤ) 2011 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ GDP ਦਾ ਲਗਭਗ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਡਾ. ਟੇਡਰੋਸ ਅਡਾਨੋਮ ਘੇਬਰੇਅਸਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘੰਟੇ, 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਰਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਕਥਾਮਯੋਗ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ
ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਨਿਦਾਨ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀਆਂ (ਸ਼ਰਾਬ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਸਮੇਤ), ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ, ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੇਸ਼-ਪੱਧਰੀ ਤਰੱਕੀ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ (UHC) ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 2019 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ।
ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ HEARTS ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਪੱਧਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2022 ਵਿੱਚ 59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭੂਟਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ, ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (30-79 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗ) ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 30-79 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 38.6 ਮਿਲੀਅਨ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 33.9 ਮਿਲੀਅਨ ਬੇਕਾਬੂ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। 30-79 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 166,000 ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 151,000 ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। 30-79 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 4.7 ਮਿਲੀਅਨ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 3.8 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। 30-79 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 4.8 ਮਿਲੀਅਨ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 4.4 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ।
(Disclamer: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)