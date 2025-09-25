ਕੌਣ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪੈਸੇ ? ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਦਾਨ
ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਕੌਣ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ...
Published : September 25, 2025 at 5:52 PM IST
WHERE AND HOW TO DONATE: ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦਾਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਂਝਪਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਔਲਾਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ, ਅਤੇ ਬਾਂਝਪਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦਾਨ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ...
ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, 18 ਤੋਂ 39 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੈਵਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਮੂਨਾ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨੂੰ ਤਰਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੈਸੇ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦਾਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਲੀਨਿਕ, ਦਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾਨ 500 ਤੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾਨੀ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ?
ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 8,000 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਦਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)