ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਲਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਦੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ?
ਜਿੰਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਪੀਅਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਿੰਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿੰਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿੰਮ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਗੋਂ ਚੰਗੇ ਕੋਚ ਦਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜਿੰਮ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜਿੰਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੋਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚਰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜਿੰਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਟੇਰੋਇਡ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਕੋਚ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲੀ ਡੋਲੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਟੇਰੋਇਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਰੋਇਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਈ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਜਿੰਮ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫਿਟਨੈਸ ਕੋਚ ਕੈਪਟਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਕੌਣ ਹਨ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ 'ਚ 240 ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਡੈਡ ਲਿਫਟ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। 57 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਪੀਅਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ।
ਜਿੰਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਜਿੰਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਿੰਮ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਕੋਚ ਦੀ ਪੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਕੋਚ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿੰਮ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੋਚ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਚ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਮ ਸਹੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ 'ਚ ਸਟੇਰੋਇਡ ਦਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਕੋਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਜਿੰਮ ਲਗਾਉਣਾ, ਲੇਟ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਸੌਣਾ, ਗਲਤ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
