ETV Bharat / health

ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਲਾਲ? ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਪਿਆਜ਼ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹਨ।

WHITE VS RED ONION
ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਲਾਲ ਪਿਆਜ਼ (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : October 9, 2025 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਪਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੁਆਦ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਾਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚੋ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ?

ਲਾਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ?

ਦੋਵਾਂ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਿੱਟੇ ਪਿਆਜ਼ ਬਾਹਰੋ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅੰਦਰੋ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਲਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਗੁਲਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਿਸਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਪਿਆਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਲਾਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲਾਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਸੁਆਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਧਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਿੱਖਾਪਨ ਅਤੇ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਚਿੱਟੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗੰਧਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਲਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਗੰਧਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਿੱਟੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਲਾਦ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਚਿੱਟੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

  1. ਚਿੱਟੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਪਿਆਜ਼ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
  2. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵੇਰਸੇਟਿਨ ਵਰਗੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  3. ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  4. ਚਿੱਟੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਫਾਈਬਰ, ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਲਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਲਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਚਿੱਟੇ ਪਿਆਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਫਲੇਵੋਨੋਇਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਥੋਸਾਇਨਿਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫੂਡ ਰਿਸਰਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਲਾਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਿੱਚੋ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ?

ਦੋਵੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

WHITE VS RED ONIONRED ONION HEALTH BENEFITSWHITE ONION HEALTH BENEFITSਲਾਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਲਾਭONION HEALTH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਅਕਲ ਦਾੜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾੜ੍ਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਹੀਂ ਉਮਰ

ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ? ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੈ ਨੁਕਸਾਨ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਮਲਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ, ਸਿੱਖੋ ਫੇਸ ਆਈਸਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.