ETV Bharat / health

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ? ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ ! - NSAIDS AND HEART RISK

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

NSAIDS AND HEART RISK
NSAIDS AND HEART RISK (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 21, 2025 at 12:43 PM IST

3 Min Read

NSAIDS AND HEART RISK: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਡਵਿਲ, ਮੋਟਰਿਨ ਜਾਂ ਅਲੇਵ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2012 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ +ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

NSAIDs ਦਵਾਈ ਦਿਲ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਖਤਰਨਾਕ

ਜਰਨਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NSAIDs ਦਵਾਈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, NSAIDs ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਖੁਰਾਕਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ?

ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,00,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ NSAIDs ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ NSAIDs ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਤਰਨਾਕ?

ਸਾਰੇ NSAID ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਲਟਾਰੇਨ ਅਤੇ ਕੈਟਾਫਲਮ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡਾਈਕਲੋਫੇਨੈਕ ਮੌਤ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਰਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ NSAIDs ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਦਨਾਕ ਅਲਸਰ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੇਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ (ਐਡਵਿਲ, ਮੋਟਰਿਨ) ਜਾਂ ਨੈਪ੍ਰੋਕਸਨ (ਅਲੇਵ, ਨੈਪ੍ਰੋਸਿਨ) ਵਰਗੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਟੀਰੌਇਡਲ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਦਵਾਈ (NSAID) ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NSAIDs ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਸਖ਼ੇ (OTC) ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ ਵਰਗੇ NSAIDs, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਗੋਲੀਆਂ

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਨੈਪ੍ਰੋਕਸਨ (ਨੈਪਰੋਸਿਨ ਅਤੇ ਅਲੇਵ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) NSAIDs ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਪ੍ਰੋਕਸਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

NSAIDS AND HEART RISK: ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਡਵਿਲ, ਮੋਟਰਿਨ ਜਾਂ ਅਲੇਵ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2012 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ +ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

NSAIDs ਦਵਾਈ ਦਿਲ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਖਤਰਨਾਕ

ਜਰਨਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NSAIDs ਦਵਾਈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, NSAIDs ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਖੁਰਾਕਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ?

ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,00,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ NSAIDs ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ NSAIDs ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਤਰਨਾਕ?

ਸਾਰੇ NSAID ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਲਟਾਰੇਨ ਅਤੇ ਕੈਟਾਫਲਮ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡਾਈਕਲੋਫੇਨੈਕ ਮੌਤ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਰਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ NSAIDs ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਦਨਾਕ ਅਲਸਰ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੇਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ (ਐਡਵਿਲ, ਮੋਟਰਿਨ) ਜਾਂ ਨੈਪ੍ਰੋਕਸਨ (ਅਲੇਵ, ਨੈਪ੍ਰੋਸਿਨ) ਵਰਗੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਟੀਰੌਇਡਲ ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਦਵਾਈ (NSAID) ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NSAIDs ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਸਖ਼ੇ (OTC) ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਕਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ ਵਰਗੇ NSAIDs, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਗੋਲੀਆਂ

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਨੈਪ੍ਰੋਕਸਨ (ਨੈਪਰੋਸਿਨ ਅਤੇ ਅਲੇਵ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) NSAIDs ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਪ੍ਰੋਕਸਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

HEART ATTACK SYMPTOMSPAINKILLERS HARMFUL FOR THE HEARTHEART ATTACK CAUSESHEART ATTACK TREATMENTNSAIDS AND HEART RISK

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ? ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ !

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌੜੇ ਜਾਂ ਜਿੰਮ ਗਏ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਘੱਟ ? ਜਾਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ!

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ! ਜਾਣ ਲਓ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ

ਝੱਗ ਵਾਲੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ 7 ਲੱਛਣ, ਤਾਂ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ, ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.