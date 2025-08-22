ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਸਲੀਮ ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਲੀਮ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੌਰਾਨ ਜਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਟੀਆਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਰਿੰਕ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਜਲਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਰਿੰਕ
ਡਾ. ਸਲੀਮ ਜ਼ੈਦੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ, ਸ਼ਹਿਦ, ਕਰੈਨਬੇਰੀ ਅਤੇ ਖੀਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਰਿੰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਸਲੀਮ ਜ਼ੈਦੀ
ਡਰਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਖੀਰਾ ਲਓ। ਇਸਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਏ ਪੀਸ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਸ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਮਚ ਕਰੈਨਬੇਰੀ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਕਰੈਨਬੇਰੀ ਪੀਸ ਕੇ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਪੀਓ।
ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ
ਡਾ. ਸਲੀਮ ਜ਼ੈਦੀ ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ 7 ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ UTI ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।-ਡਾ. ਸਲੀਮ ਜ਼ੈਦੀ
ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਚਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
- ਖੀਰਾ ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੀਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਨਿੰਬੂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਐਂਟੀ-ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਕਰੈਨਬੇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰੋਐਂਥੋਸਾਈਨਾਈਡਿਨ (ਪੀਏਸੀ) ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਕਰੈਨਬੇਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲ
- ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਲੀਮ ਜ਼ੈਦੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨੁਸਖਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਡਰਿੰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।-ਡਾ. ਸਲੀਮ ਜ਼ੈਦੀ
