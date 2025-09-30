ETV Bharat / health

ਅਕਲ ਦਾੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ? ਜਾਣੋ

17 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਕਲ ਦਾੜ੍ਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

WISDOM TEETH
ਅਕਲ ਦਾੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ((GETTY IMAGES))
By ETV Bharat Health Team

Published : September 30, 2025 at 12:10 PM IST

3 Min Read
WISDOM TEETH: ਅਕਲ ਦਾੜ੍ਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦੰਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ, ਚਪਟੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਚਬਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀਸਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵਧਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 17 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਾੜ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮ ਬੁੱਧੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਭੋਜਨ ਚਬਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਬਾੜੇ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, 25 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਦੰਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਬੁੱਧੀ ਦੰਦ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

ਬੁੱਧਮ ਦੰਦ ਕਿਉਂ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਬੁੱਧੀ ਦੰਦ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੋਣ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ...

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੁੱਧੀ ਦੰਦ:

ਜਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਮੋਲਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਜਾਂ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੰਦਾਂ ਜਾਂ ਮਸੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲਾਗ ਅਤੇ ਸੋਜ

ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਫਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਣ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਲਾਗ (ਪੇਰੀਕੋਰੋਨਾਈਟਿਸ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਲੀ, ਸੋਜ, ਜਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸੜਨ ਅਤੇ ਖੋੜ:

ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਦੰਦ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੋੜ ਜਾਂ ਸੜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਦੰਦ ਗਲਤ ਕੋਣ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੁੱਧੀ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਬੁੱਧੀ ਦੰਦ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਮੌਖਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਲਾਭ ਹਨ ਜੋ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦਰਦ: ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਲਕਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹਲਕਾ ਖੂਨ ਵਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ, ਜੇਕਰ ਖੂਨ ਦਾ ਗਤਲਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਸਾਕਟ ਨਾਮਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲਾਭ: ਬੁੱਧੀ ਦੰਦਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਅਰਾਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗ (ਪੇਰੀਕੋਰੋਨਾਈਟਿਸ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਦੰਦਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਟੇਢਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਧੀ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸਥਾਈ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਗੇ।

