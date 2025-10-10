Diabetes ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਤਰੁੰਤ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ...
ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : October 10, 2025 at 4:08 PM IST
ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਖਣ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2018 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 89 ਮਿਲੀਅਨ ਬਾਲਗ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ:-
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਘਟਣਾ: ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਘਟਣਾ ਦੋਵੇਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਊਰਜਾ ਲਈ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਕਸਰ ਪਾਚਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ: ਗਰਦਨ, ਕੱਛਾਂ ਜਾਂ ਕਮਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਖਮਲੀ, ਗੂੜ੍ਹਾ ਧੱਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਕੈਂਥੋਸਿਸ ਨਾਈਗ੍ਰੀਕਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ: ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੇ ਵਾਧੂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਗਿੱਟਿਆਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੋਜ: ਗਿੱਟਿਆਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਜ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਜ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਗਰਦਨ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ: ਗਰਦਨ ਜਾਂ ਗਰਦਨ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਦਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੂਚਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਚਰਬੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਚਰਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਅਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਝਰਨਾਹਟ ਜਾਂ ਛਾਲੇ ਹੋਣਾ: ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਝਰਨਾਹਟ, ਛਾਲੇ ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
- ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ
- ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ
- ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ
- ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ
ਇਹ ਸਭ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-