ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ

CHOLESTEROL SYMPTOMS: ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਗਠਨ, ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ HDL, ਜਿਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ LDL ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਵਿੱਚ LDL ਦਾ ਪੱਧਰ ਭਾਵ ਮਾੜਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਲਡੀਐਲ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
MedlinePlus.gov ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਨਵੀਨ ਭਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ (LDL) 100 mg/dL ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ HDL ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ 45 mg/dL ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਅਤੇ ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।-ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਨਵੀਨ ਭਾਮਾਰੀ
AHA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ 200 mg/dL ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 200-239 mg/dL ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 240 mg/dL ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ
LDL (ਮਾੜਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ): 100 mg/dL ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
HDL (ਚੰਗਾ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ): 60 mg/dL ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਚ LDL: 160 mg/dL ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 125 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ ਅਤੇ 200 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ 'ਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ
|ਉਮਰ
|ਕੁੱਲ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਪੱਧਰ
|LDL ਪੱਧਰ
|HDL ਪੱਧਰ
|20-29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
|125 - 200
|100 <
|ਮਰਦ: < 40, ਔਰਤ: < 50
|30-39 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
|125 - 200
|100 <
|ਮਰਦ: <40, ਔਰਤ: <50
|40-49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
|125 - 200
|100 <
|ਮਰਦ: <40, ਔਰਤ: <50
|50-59 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ
|125 - 200
|100 <
|ਮਰਦ: <40, ਔਰਤ: <50
|60 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ
|125 - 200
|100 <
|ਮਰਦ: <40, ਔਰਤ: <50
ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (2 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ) ਵਿੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ
|ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਕਿਸਮ
|ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ
|ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ
|ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੀਮਾ
|ਕੁੱਲ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ
|< 170 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ
|170-199 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ
|≥ 200 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ
|ਐਲਡੀਐਲ
|< 110 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ
|110-129 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ
|≥ 130 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ
|ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਲ
|> 45 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ
|40 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ ਤੋਂ ਘੱਟ
|ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ
|< 90 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ
|90-129 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ
|≥ 130 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ
ਉੱਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ
ਬੇਕਾਬੂ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਤੇ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਆਰਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ (PAD) ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ। ਪਲੇਕ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, PAD ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
